Неясыти из Новосибирского зоопарка украли завтрак у своей соседки, пока она позировала папарацци

В Новосибирском зоопарке две неясыти не поделили завтрак. Фото: Кадр из видео\Анна НОВИКОВА

Неясыть из Новосибирского зоопарка решила попозировать с едой перед папарацци, а ее соседи по вольеру не стали упускать свой шанс. Забавный эпизод засняли посетители зверинца.

Птица со своим «завтраком» в клюве присела прямо около ограды, давая возможность всем на нее полюбоваться. Любовались этим и ее пернатые соседи. Правда, стоило ей буквально на секунду отвлечься, как лакомство тут же умыкнули у нее прямо из-под носа. А потом даже не стали скрывать «следы преступления».

Ранее в объектив камер посетителей зоопарка попал орангутан Бату, который нашел хитрый способ, чтобы забирать у посетителей бананы.

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