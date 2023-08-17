В Новосибирске отменили дело по истории с избиением парня на спортплощадке

В Новосибирске отменили дело после избиения парня на спортивной площадке. Фото: Фото: кадр из видео / Сибкрай
В Новосибирске отменили дело после избиения парня на спортивной площадке. Инцидент произошел на улице Тимирязева в начале августа.
Парню досталось от подростков – все происходящее они снимали на камеру. Молодому человеку прилетело ногой в лицо. Очевидцы говорят, что получил он за дело – мол, 18-летний парень приставал к девочкам 13-15 лет, поэтому его решили проучить.
Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Обидчиков сибиряка начали искать.
Но спустя некоторое время дело отменили.
− Прокуратура отменила, поскольку не была проведена проверка, не установлены все обстоятельства, − рассказали КП-Новосибирск в региональной прокуратуре.
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