В Новосибирске отменили дело по истории с избиением парня на спортплощадке

В Новосибирске отменили дело после избиения парня на спортивной площадке. Фото: Фото: кадр из видео / Сибкрай

В Новосибирске отменили дело после избиения парня на спортивной площадке. Инцидент произошел на улице Тимирязева в начале августа.

Парню досталось от подростков – все происходящее они снимали на камеру. Молодому человеку прилетело ногой в лицо. Очевидцы говорят, что получил он за дело – мол, 18-летний парень приставал к девочкам 13-15 лет, поэтому его решили проучить.

Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Обидчиков сибиряка начали искать.

Но спустя некоторое время дело отменили.

− Прокуратура отменила, поскольку не была проведена проверка, не установлены все обстоятельства, − рассказали КП-Новосибирск в региональной прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Его избили за дело»: в Новосибирске подростки избили на камеру парня, пристававшего к школьницам

В Новосибирске парень, которого пнули в лицо, мог приставать к школьницам (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber