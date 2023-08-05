В Новосибирске следователи ищут подростка, пнувшего сверстника в лицо

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в соцсетях появилось видео с подростком, пнувшим сверстника в лицо на детской площадке. Фото: Кадр из видео/"Сибкрай.ru"

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в соцсетях появилось видео с подростком, пнувшим сверстника в лицо на детской площадке. Сообщается, что действие происходит в Новосибирске.

— По данному сообщению Следственным комитетом по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), — сообщили в областном Следственном комитете. — Следствие устанавливает личности подростков, которые изображены на видеозаписи. Предполагаемый возраст фигурантов 14-17 лет, славянской внешности.

Всех, кому что-либо известно о произошедшем или о подростках, попавших на видео, просьба сообщить об этом по номеру телефона 8-383-203-57-39, 8-913-798-84-34.

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