Новосибирская полиция начала проверку после того как подросток пнул сверстника в лицо

Полиция разыскивает участников конфликта. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» появилось видео на котором запечатлен конфликт подростков на детской площадке. В процессе выяснения отношений один из мальчиков ударяет ногой в лицо другому. Сообщается, что произошло все в Новосибирске.

Подросток пнул беззащитного сверстника и ушел. Фото: телеграм-канал "Новосибирск с огоньком"

- Информация по факту противоправных деяний, совершенных в отношении подростка, опубликованная в социальной сети, зарегистрирована в органах внутренних дел в установленном порядке. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего и лица на видеозаписи устанавливаются полицейскими, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В МВД также пояснили, что полицейские устанавливают, действительно ли запечатленный на видео эпизод произошел в Новосибирске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber