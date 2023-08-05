Новосибирская полиция начала проверку после того как подросток пнул сверстника в лицо

Полиция разыскивает участников конфликта.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» появилось видео на котором запечатлен конфликт подростков на детской площадке. В процессе выяснения отношений один из мальчиков ударяет ногой в лицо другому. Сообщается, что произошло все в Новосибирске.
Подросток пнул беззащитного сверстника и ушел. Фото: телеграм-канал "Новосибирск с огоньком"
- Информация по факту противоправных деяний, совершенных в отношении подростка, опубликованная в социальной сети, зарегистрирована в органах внутренних дел в установленном порядке. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего и лица на видеозаписи устанавливаются полицейскими, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В МВД также пояснили, что полицейские устанавливают, действительно ли запечатленный на видео эпизод произошел в Новосибирске.
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