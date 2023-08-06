«Его избили за дело»: в Новосибирске подростки избили на камеру парня, пристававшего к школьницам

На кадрах видно, как парня ударили с ноги по лицу. Фото: Кадр из видео

Новосибирские паблики облетел видеоролик, как на спортивной площадке подростки избили парня. Тот сидел на корточках, закрыв голову руками, а оппонент напротив размахнулся и ударил ногой его прямо в лицо.

Общественность ужаснулась: откуда в детях столько жестокости? За что так издевались над беззащитным? Впрочем, те, кто знаком с ситуацией, утверждают: парень получил по заслугам. КП-Новосибирск разобралась в этой истории.

«ДОМОГАЛСЯ ДЕВОЧЕК»

Местом самосуда, как оказалась была спортплощадка возле школы №172 на улице Тимирязева. Но избитый парень раньше учился в соседней - 24-ой, учатся там сейчас и его обидчики. Что же они не поделили?

— Парень которого избили, домогался 13-15 летних девочек, а ему 18, он уже закончил школу. Я знаю про двоих таких девчонок. Лапал их за гаражами. Но он не только приставал к девочкам, но еще и за деньги слал своих друзей избить одну. Заплатил им 5 тысяч, а они ее били по солнечному сплетению, по ушам и вискам, отбирали ингалятор — у нее астма. Грозился еще как-то, что всех убьет. Это как раз в тот день было перед тем, как его избили, — рассказал КП-Новосибирск очевидец, знакомый с ситуацией.

«ПОНЯЛ БЫ С ПЕРВОГО РАЗА – НИКТО БЫ НЕ ТРОГАЛ»

Подруга одной из 15-летних девочек, до которой якобы домогался молодой человек, рассказала, что за ту вступился ее бойфренд — именно он и наносил удар ногой на видео.

— Его избили за дело, ему в конце августа 19 лет уже будет. Не первый раз уже пристает к тем, кто младше. Еще в школе, когда девочки выходили в туалет, он шел вслед и зазывал с собой, уводил порой за школу. На переменах всякие дебильные шуточки рассказывал, которые мы не понимали. Подруге он угрожал расправой, если она кому-то о приставаниях расскажет. Ему ребята говорили, чтобы больше так не делал. Если бы с первого раза понял — никто бы не трогал, — рассказала анонимно девушка КП-Новосибирск.

Однако все это все равно не может быть оправданием насилия. Теперь о резонансном случае знает полиция и Следственный комитет. На старшеклассников, которые избили парня, возбудили уголовное дело за хулиганство. Следствие покажет, будет ли возбуждено еще одно о причинении вреда здоровью. Также СК придётся разобраться, говорят ли правду подростки про домогательства со стороны пострадавшего и заказ на избиение одной из девочек.

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