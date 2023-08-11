«Милый пузатый пельмешек»: новосибирские бойцы спасли на Донбассе щенка и сделали его талисманом

Щенка откормили и назвали в честь хинкали. Фото: Отделение «Народного фронта» в Новосибирской области

Новосибирские разведчики спасли щенка в зоне СВО. Малыша они нашли в селе Курдюмовка в Донецкой народной республике.

- Он рычал, был там совсем один. Разведчики не смогли пройти мимо щеночка и оставить его погибать, сдались под натиском милоты и забрали пёсика с собой, откормили. Воины дали щенку позывной «Хинкаль». Так они его назвали из-за бодрого набора веса. Вот такой милый пузатый «пельмешек» радует наших ребят, – сообщила руководитель исполкома Народного фронта в Новосибирской области Светлана Заикина.

Раньше новосибирские разведчики уже спасали животных на линии соприкосновения. Волонтеры рассказали, что с бойцами живет пес «Зов», есть и ручные птицы.

- Слеток сокола-сапсана выпал из гнезда после удара артиллерии, его хотели передать в Новосибирский зоопарк, но потом он встал на крыло и его решили выпустить в дикую природу. Так стараются поступать со всеми птицами, домашних животных подбирают, они поднимают бойцам настроение. Есть рыжий кот, который тоже стал любимцем, – сообщили КП-Новосибирск в «Народном фронте».

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