В Новосибирске у матери, которая избила дочь в лифте, забрали детей

В Новосибирске забрали детей у многодетной матери, которая избила дочь в лифте. Фото: предоставлено соседями

В Новосибирске забрали детей у многодетной матери, которая избила дочь в лифте. Об этом в понедельник, 7 августа, КП-Новосибирск сообщили соседи семьи.

Утром к одному из домов по улице Тюленина в Калининском районе подъехала полицейская машина. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов вынесли на руках из подъезда малышей.

Пока официальной информации о том, изъяты ли дети из семьи окончательно, нет. Дозвониться до детского омбудсмена на момент публикации не удалось.

Напомним, ранее на многодетную мать пожаловались соседи. В соцсетях рассказали, что она плохо исполняет свои родительские обязанности. Например, разрешает своей маленькой дочери одной гулять до 11 вечера. Также, по их словам, сибирячка периодически бьет девочку. Один из таких инцидентов попал на камеру в лифте.

В итоге случаем с избиением ребенка заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

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