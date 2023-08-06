«Мать ее бьет и оставляет одну»: в Новосибирске на видео попало избиение девочки в лифте

Момент, как мать бьет девочку по лицу, попал на камеру. Фото: Кадр из видео АСТ-54.

В Новосибирске соседи многодетной матери, которая живет на улице Тюленина в Калининском районе, рассказали о том, что она не следит за своей маленькой дочкой и издевается над ней.

— Уже на протяжении месяца девочка 5-6 лет гуляет одна на детской площадке без присутствия взрослых. Возвращается домой в 22:10-23:00. Мать оставляет ее одну с младшим братом, в то время когда она с отцом и младшим третьим ребёнком ездят по своим делам! Дети высовываются в окно, с третьего этажа! Так же мать распускает руки и бьёт девочку по голове, — рассказал один из соседей анонимно в группе «АСТ-54».

Также он приложил видеозаписи из лифта и с камеры домофона. На первом ролике видно, как мать ругает дочку и дает ей пощечины. На втором - как грубо толкает во входную дверь подъезда. На третьем ролике записана разговор с соседкой: та делает матери выговор, что ее дочка гуляет одна допоздна, и грозит вызвать полицию.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали этот случай.

— В отношении женщины составлен протокол по статье 5.35 КОАП РФ (неисполнение родительских обязанностей). Сотрудники полиции вместе с компетентными органами продолжают выяснять ситуацию в данной семье, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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