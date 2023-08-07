Глава СК России Бастрыкин заинтересовался случаем с избиением девочки в Новосибирске

На мать пожаловались в соцсетях. Фото: кадр из видео "АСТ-54".

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить, как проводится проверка в отношении матери из Новосибирска, которая ударила в лифте свою маленькую дочку.

— В одном из жилмассивов Калининского района женщина оставляет своих малолетних детей дома надолго и систематически применяет насилие к одной из них. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. По данному сообщению зарегистрирован материал доследственной проверки, — сообщает пресс-служба СК России.

Напомним, видеозаписи из лифта и с камеры домофона появились в соцсетях вечером 5 августа. На кадрах видно, как мать ругает и бьет дочку по лицу, а также спорит с соседкой о том, почему девочка гуляет допоздна без присмотра.

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