В Новосибирске следователи проверят многодетную мать, избившую дочь в лифте

Женщина избила свою дочь прямо в лифте. Фото: Кадр из видео/"АСТ-54"
Следователи начали проверку после жалоб жителей улицы Тюленина на многодетную соседку. По их словам, женщина регулярно избивает свою маленькую дочь и часто оставляет без присмотра. Один такой эпизод в лифте попал на камеру видеонаблюдения.
— По сообщению о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в городе Новосибирске следственными органами СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка, — сообщили в областном Следственном комитете.
Следователи отметили, что сейчас ребёнку ничего не угрожает.
В полиции после этого случая в отношении матери составлен протокол по статье 5. 35 КОАП РФ (неисполнение родительских обязанностей).
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