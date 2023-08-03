Новосибирцы несут игрушки и цветы к месту гибели 9-летнего мальчика, провалившегося в коллектор

Мальчик провалился в коллектор и погиб. Фото: СУ СК РФ по НСО
В поселке Кудряшовский в Новосибирской области, где 9-летний мальчик провалился в коллектор и погиб, появился стихийный мемориал. Местные жители несут туда цветы и мягкие игрушки.
Фото появилось в группе «Кудряшовский и Приобский: life and news» в социальной сети «ВКонтакте». На снимке видно, что на бетонной плите поставили портрет погибшего и несколько свечей.
На месте гибели 9-летнего мальчика под Новосибирском появился стихийный мемориал. Фото: https://vk.com/kydriashi
Напомним, трагедия произошла 1 августа. Как рассказали в региональной прокуратуре, ребенок пробрался на территорию, где велись работы по ремонту трубопровода. Затем он спустился в камеру канализационного коллектора. Внезапно школьник провалился и упал в этот коллектор. К сожалению, выплыть он не смог.
Сегодня, 3 августа, состоятся похороны ребенка. Церемония прощания пройдет в Храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Ранее местные жители в разговоре с КП-Новосибирск рассказали, как произошла трагедия. Оказывается, мальчика пытался спасти брат, но у него ничего не вышло.
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