Новосибирцы несут игрушки и цветы к месту гибели 9-летнего мальчика, провалившегося в коллектор

Мальчик провалился в коллектор и погиб. Фото: СУ СК РФ по НСО

В поселке Кудряшовский в Новосибирской области, где 9-летний мальчик провалился в коллектор и погиб, появился стихийный мемориал. Местные жители несут туда цветы и мягкие игрушки.

Фото появилось в группе «Кудряшовский и Приобский: life and news» в социальной сети «ВКонтакте». На снимке видно, что на бетонной плите поставили портрет погибшего и несколько свечей.

На месте гибели 9-летнего мальчика под Новосибирском появился стихийный мемориал. Фото: https://vk.com/kydriashi

Напомним, трагедия произошла 1 августа. Как рассказали в региональной прокуратуре, ребенок пробрался на территорию, где велись работы по ремонту трубопровода. Затем он спустился в камеру канализационного коллектора. Внезапно школьник провалился и упал в этот коллектор. К сожалению, выплыть он не смог.

Сегодня, 3 августа, состоятся похороны ребенка. Церемония прощания пройдет в Храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Ранее местные жители в разговоре с КП-Новосибирск рассказали, как произошла трагедия. Оказывается, мальчика пытался спасти брат, но у него ничего не вышло.

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