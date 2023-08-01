В Новосибирской области завершились поиски 85-летней пенсионерки, пропавшей во время сбора грибов. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО" // Архив "КП".

В Мошковском районе Новосибирской области завершились поиски 85-летней пенсионерки. Ранее сообщалось, что пожилая женщина ушла в лес по грибы из СНТ «Витаминка» и пропала.

– Найдена, жива! – сообщили в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

При каких обстоятельствах нашли пенсионерку, волонтеры не раскрыли. Напомним, что в ПСО объявляли срочный ночной сбор на поиски женщины, заблудившейся в лесу.

Ранее КП-Новосибирск публиковала 9 важных советов от поисков. Они о том, что нужно делать, если вы заблудились в лесу.

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