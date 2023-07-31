Новосибирские волонтеры организуют срочный сбор на поиск 85-летней пенсионерки, которая ушла по грибы и не вернулась

Женщину ищут в лесу Мошковского района. Фото: ПСО «ЛизаАлерт» / архив КП.

Новосибирские волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» собирают добровольцев на поиски 85-летней Анны Максименко. Сибиряки будут прочесывать ночной лес.

— Место сбора: СНТ «Витаминка» Мошковский район. Время сбора: с 00:30. Форма одежды — лес. С собой иметь фонари, батарейки, воду, репелленты и дождевики, — сообщают волонтеры отряда.

Пенсионерка ушла по грибы в понедельник, 31 июля, но из леса не вернулась. Ее рост — 166 сантиметров, кареглаза, с каштановыми волосами. С собой женщина взяла красное ведро.

Всех, кто знает что-либо о местоположении женщины, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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