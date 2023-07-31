В Мошковском районе Новосибирской области 85-летняя пенсионерка ушла по грибы в лес и не вернулась

Пенсионерка пошла в лес за грибами и не вернулась. Фото: ПСО «ЛизаАлерт».

В Мошковском районе Новосибирской области пропала 85-летняя Анна Григорьевна Максимова. Старушка ушла в лес по грибы 31 июля, но домой не вернулась. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Рост пенсионерки — 166 сантиметров. Телосложение нормальное, глаза карие, волосы каштановые.

Предположительно, сибирячка была одета в светло-серую ветровку, темно-синее трико, платок и галоши. В лес Анна Григорьевна пошла с красным ведерком.

Всех, кто знает что-либо о местоположении женщины, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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