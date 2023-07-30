Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке после избиения ребенка в магазине косметики под Новосибирском

Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о проверке после ситуации с избиением ребенка в магазине под Новосибирском. Фото: стоп-кадр ЧП-Новосибирск

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о проверке после ситуации с избиением ребенка в магазине под Новосибирском. Напомним, ЧП случилось в супермаркете «Магнит Косметик» в поселке Горный Тогучинского района. Все произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мама достает маленькую дочку из коляски и швыряет об пол.

— По данному факту СУ СК России по Новосибирской области проводится проверка. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления региона представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах, — сообщили в СК России.

Сама 29-летняя мама объясняет свой поступок тем, что дочка ее не слушалась. В МВД сообщили, женщину поставят на учет, семья будет на контроле у ПДН.

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