«Швырнула малыша на пол и проехалась по нему коляской»: мать измывалась над ребенком в магазине под Новосибирском

Следователи начали проверку после издевательств над ребенком. Фото: стоп-кадр ЧП-Новосибирск.
В кадре – женщина с коляской в магазине косметики. Она оборачивается, смотрит, что продавец отвернулась, хватает ребенка из коляски и буквально швыряет мальчика на пол. Потом, видимо, поправляет ему обувь, снова швыряет ребенка на пол и проезжает по малышу коляской.
Все это попало на записи камер видеонаблюдения в супермаркете «Магнит Косметик» в поселке Горный Тогучинского района. Эти кадры обнародовали в группе «ЧП Новосибирск».
Комментаторы от увиденного были в шоке:
- Это только кусочек того что она делает с этой крошечкой. А что дома тогда?
- Это чудище нужно в пдн оформлять срочно, до беды не далеко!
- Ох и мразь, от увиденного кровь закипела!
Сейчас проверку по этому делу начал следственный комитет:
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.
Ситуацию возьмет на контроль и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко:
- Сейчас в ситуации разбираются следователи: удалось ли уже установить личность мамы, пока неизвестно, - пояснила КП-Новосибирск Надежда Болтенко.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер