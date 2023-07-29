«Швырнула малыша на пол и проехалась по нему коляской»: мать измывалась над ребенком в магазине под Новосибирском

Следователи начали проверку после издевательств над ребенком. Фото: стоп-кадр ЧП-Новосибирск.

В кадре – женщина с коляской в магазине косметики. Она оборачивается, смотрит, что продавец отвернулась, хватает ребенка из коляски и буквально швыряет мальчика на пол. Потом, видимо, поправляет ему обувь, снова швыряет ребенка на пол и проезжает по малышу коляской.

Все это попало на записи камер видеонаблюдения в супермаркете «Магнит Косметик» в поселке Горный Тогучинского района. Эти кадры обнародовали в группе «ЧП Новосибирск».

Комментаторы от увиденного были в шоке:

- Это только кусочек того что она делает с этой крошечкой. А что дома тогда?

- Это чудище нужно в пдн оформлять срочно, до беды не далеко!

- Ох и мразь, от увиденного кровь закипела!

Сейчас проверку по этому делу начал следственный комитет:

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Ситуацию возьмет на контроль и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко:

- Сейчас в ситуации разбираются следователи: удалось ли уже установить личность мамы, пока неизвестно, - пояснила КП-Новосибирск Надежда Болтенко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber