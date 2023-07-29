«Дочка меня не слушалась»: мать оправдалась за швыряние ребенка в магазине под Новосибирском

МАть заявила, что дочка плохо себя вела в магазине. Фото: стоп-кадр ЧП-Новосибирск

Полицейские привели в участок мать, которая швыряла маленькую дочь на пол в магазине под Новосибирском и проехалась по ребенку коляской. Напомним, ЧП проищошло в супермаркете «Магнит Косметик» в поселке Горный Тогучинского района. Кадры с камер видеонаблюдения появились в соцсетях.

- 29-летняя мать заявила, что дочка ее не слушалась. Ребенок, по предварительной информации, в магазине не пострадал, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция сейчас проводит проверку. Мать поставят на учет, семья будет на контроле у ПДН.

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