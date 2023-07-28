В Новосибирске прокуратура взяла на контроль дело о разрушении могил на кладбище

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту разрушения могил на Кудряшовском кладбище. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту разрушения могил на Кудряшовском кладбище. Напомним, там неизвестные надругались над чужими могилами. Фотографии разрушенных плит опубликовали в сети посетители.
Полиция возбудила уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над местами захоронения умерших» и приступила к розыску причастных.
— Прокуратура Новосибирского района взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту разрушения надмогильных сооружений на Кудряшовском кладбище, — сообщили в ведомстве.
Ранее юрист рассказывала КП-Новосибирск, что наказанием за такое преступление может стать арест до трех месяцев.
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