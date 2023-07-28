В Новосибирске прокуратура взяла на контроль дело о разрушении могил на кладбище

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту разрушения могил на Кудряшовском кладбище. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту разрушения могил на Кудряшовском кладбище. Напомним, там неизвестные надругались над чужими могилами. Фотографии разрушенных плит опубликовали в сети посетители.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над местами захоронения умерших» и приступила к розыску причастных.

— Прокуратура Новосибирского района взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту разрушения надмогильных сооружений на Кудряшовском кладбище, — сообщили в ведомстве.

Ранее юрист рассказывала КП-Новосибирск, что наказанием за такое преступление может стать арест до трех месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске полиция возбудила дело после того, как вандалы разгромили могилы на кладбище

Полиция ищет вандалов, разгромивших могилы на кладбище под Новосибирском (подробнее).

На Кудряшовском кладбище в Новосибирске хулиганы разгромили могилы

Новосибирцев возмутили вандалы, крушившие могильные плиты на Кудряшовском кладбище (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber