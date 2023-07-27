На Кудряшовском кладбище в Новосибирске хулиганы разгромили могилы

Неизвестные рушили чужие плиты на кладбище. Фото: АСТ-54.
Ночью в Новосибирске неизвестные надругались над чужими захоронениями — посетители Кудряшовского кладбища присылают фотографии поваленных и треснутых могильных плит. Сообщение об этом опубликовали в группе АСТ-54 во ВКонтакте.
— Неизвестные нелюди разрушили несколько могил на Кудряшовском кладбище, повалив надгробные плиты, — сообщают очевидцы.
Новосибирцев возмутили вандалы. Фото: скрин сообщества.
Корреспондент КП-Новосибирск выяснил, какую ответственность предусматривает закон за подобные бесчинства.
— В УК РФ есть статья о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Сюда входит порча склепов, надгробных плит, оставление непристойных надписей или мусора. Это не тяжкое преступление, максимальное наказание по которому — арест до 3 месяцев, — рассказывает юрист Марина Пьянкова.
Более суровое наказание предусмотрено для вандалов, уничтожающих или наносящих вред воинским захоронениям. За надругательство над мемориальным сооружением хулигану грозит уже настоящий срок до 3 лет.
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