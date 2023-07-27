В Новосибирске полиция возбудила дело после того, как вандалы разгромили могилы на кладбище

В Новосибирске полиция возбудила уголовное дело после того, как на Кудряшовском кладбище неизвестные надругались над чужими могилами. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске полиция возбудила уголовное дело после того, как на Кудряшовском кладбище неизвестные надругались над чужими могилами. Фотографии разрушенных плит опубликовали в сети посетители.
— По факту повреждения надмогильных сооружений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 244 УК РФ «Надругательство над местами захоронения умерших», — сообщили в областном МВД. — Полиция ищет лиц, причастных к преступлению.
Ранее юрист рассказывала КП-Новосибирск, что наказанием за такое преступление может стать арест до трех месяцев.
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