Выходили через лобовое стекло: автобус с пассажирами перевернулся на трассе под Новосибирском

Люди выходили из автобуса через разбитое лобовое стекло. Фото: "Краснозёрская Новь"/ВКонтакте.

Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирской области. Он ехал из Краснозерского в Конево. Авария произошла во вторник, 25 июля.

- Жертв и пострадавших нет, но перепугались пассажиры основательно, - сообщает паблик «Краснозёрская Новь». - За пассажирами был отправлен автобус автопредприятия, но большинство уехало с попутным транспортом.

Подписчики возмутились: «Как нет пострадавших? Люди выходили через лобовое стекло и в шоковом состоянии шли по трассе». По информации местных жителей, в приемный покой больницы обратились 14 человек, в том числе дети. У всех были «разбитые головы и ушибы разных частей тела».

В минтрансе НСО прокомментировали, что авария случилась на ремонтируемом участке дороги «Полойка - Травное - Довольное» и «не из-за дорожных условий».

- На месте ремонта установлены знаки о дорожных работах и знаки скорости, - уточнили в правительстве. - Дорогу в рамках содержания ежемесячно грейдируют и профилируют. Работы выполняют по мере необходимости. Это позволяет обеспечить безопасный проезд по участку. В планах ближайших лет нет комплексного ремонта дороги. Ее начнут ремонтировать после того, как минтранс согласует работы району.

Один из интернет-пользователей позднее написал, что уже через час об аварии ничего не напоминало: автобус утащили, осколки убрали, а дорогу разровняли. При этом многие мужчины отмечали, что по этому участку дороги очень опасно ездить: машину таскает – того и гляди в кювет съедешь. Были и такие, кто также чуть не перевернулся.

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