В страшном ДТП на трассе Челябинск-Новосибирск погибла семья с двумя детьми

От машине осталась лишь груда металла. Фото: ГУ МВД по Омской области.

Днем 26 июля в полицию Омского района поступило сообщение о смертельном ДТП — в жуткой аварии погибла семья с двумя детьми. Подробности сообщает пресс-служба Управления МВД России по Омской области.

— Сотрудники установили, что 39-летний водитель автомобиля «Рено», двигаясь по дороге Челябинск-Новосибирск, в районе 834 км выехал на «встречку», где врезался большегруз «Сканию» под управлением 49-летнего мужчины, — уточняют полицейские.

В результате столкновения запчасти от искореженного «Рено» разлетелись на десятки метров — шансов выжить у пассажиров и водителя не было. Супружеская пара и их дети — 14-летний мальчик и 11-летняя девочка — скончались на месте.

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