В сторону Искитима собралась 9-километровая пробка из-за массового ДТП с грузовиком

Авария собрала огромную пробку в сторону Искитима. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области на трассе Р-256 перед Искитимом случилось массовое ДТП. Авария произошла днем в среду, 26 июля.

— Столкнулись большегруз продуктового магазина, серого кроссовера Kia Sportage и белого кроссовера Skoda Kodiaq, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Большегруз столкнулся с двумя легковушками. Фото: "АСТ-54"

Очевидцы сообщают, что на участники аварии практически перегородило дорогу на этом участке и в сторону Искитима образовалась пробка примерно в 9 километров.

В областной Госавтоинспекции произошедшее не прокомментировали.

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