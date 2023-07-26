В сторону Искитима собралась 9-километровая пробка из-за массового ДТП с грузовиком

Авария собрала огромную пробку в сторону Искитима.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области на трассе Р-256 перед Искитимом случилось массовое ДТП. Авария произошла днем в среду, 26 июля.
— Столкнулись большегруз продуктового магазина, серого кроссовера Kia Sportage и белого кроссовера Skoda Kodiaq, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
Большегруз столкнулся с двумя легковушками. Фото: "АСТ-54"
Очевидцы сообщают, что на участники аварии практически перегородило дорогу на этом участке и в сторону Искитима образовалась пробка примерно в 9 километров.
В областной Госавтоинспекции произошедшее не прокомментировали.
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