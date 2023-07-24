Хозяйка собаки-поводыря, которую убило током от троллейбуса в Новосибирске, прокомментировала компенсацию от мэрии

Лабрадор погиб от удара током в троллейбусе. Фото: скриншот из видео Александра Дегтярева

Жительница Новосибирска Ирина Бурмистрова, у которой собаку-поводыря убило током от троллейбуса, прокомментировала заявление мэрии про компенсацию. На эту тему она высказалась в беседе с КП-Новосибирск.

Напомним, все случилось рано утром 21 июля на остановке «Станиславский жилмассив». Позже в телеграм-канале муниципалитета отреагировали на произошедшее.

− Департамент по социальной политике мэрии работает с владелицей погибшей собаки. Женщине выплатят компенсацию, − подчеркнули в мэрии.

Однако, по словам Ирины, это была государственная собака. Ее выдали за счет средств федерального бюджета.

− В интернете распространяется информация, что сотрудники муниципалитета работают со мной. Но со мной никто не связывался. Про компенсацию за собаку-проводника – это полный бред. Потому что собак-проводников дают инвалидам бесплатно. Собаку новую мне дадут, но саму проблему это не решит. Я с ней опять пойду в троллейбус, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск Ирина Бурмистрова.

По мнению сибирячки, необходимо решить проблему со старым общественным транспортом, чтобы подобных трагедий больше не происходило.

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