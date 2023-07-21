«Шагнул на ступеньки и взвизгнул»: в Новосибирске собаку-поводыря убило током от троллейбуса

Ирина была с Вайтом 7 месяцев. Фото: соцсети

В Новосибирске собаку-поводыря убило током от троллейбуса. ЧП произошло рано утром 21 июля. Ирина Бурмистрова вместе с черным лабрадором Вайтом собирались ехать на работу.

- Мы начали заходить в троллейбус, и Вайт наступил передними лапами на ступеньки после взвизгнул. У нас уже было такое, что овчарку моего супруга било током в этом же троллейбусе. Мы звонили в ПАТП, они говорили, что снимут неисправный транспорт с рейса, но увы… - рассказала КП-Новосибирск Ирина Бурмистрова, хозяйка погибшего пса.

По словам Ирины, она сдернула пса со ступенек, и он упал на асфальт.

- У него тут же открылся рот, и пошла кровь. Ко мне тут же люди подбежали. Вайта схватили отнесли в ближайшую ветклинику и меня довели до нее. Врачи сказали, что поздно. Вайта больше нет…, - плачет женщина.

Пес шагнул в троллейбус и погиб. Фото: скриншот из видео "Инцидент Новосибирск"

Сейчас Ирина вместе с погибшим псом поедут в государственную ветклинику, чтобы сделать вскрытие и понять, что точно произошло с ним.

- Я пока еще никуда не звонила, не в том состоянии. Я позвонила директору школы, где Вайта учили, сообщила ему о трагедии. Вайт же государственный, он находится на балансе... Он совсем молодой, мы вместе только 7 месяцев. У нас с ним такие планы были… В понедельник планировали в отпуск ехать в Омск, готовились к конкурсу по кинологическому фристайлу (танцы с собаками – прим.ред.), - говорит Ирина.

Женщина хочет обратиться во все инстанции, а после в суд, чтобы виновный в смерти ее пса понес наказание.

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