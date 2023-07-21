«Виноваты мокрые лапы?»: почему собаку-поводыря убило током в троллейбусе и опасна ли была поездка для людей

Собака умерла на автобусной остановке. Фото: скриншот из видео Александра Дегтярева

Утром 21 июля новосибирцы стали очевидцами трагичной картины на автобусной остановке. В Ленинском районе собаку-поводыря по кличке Вайт убило током. По словам хозяйки Ирины Бурмистровой, пес только шагнул лапами на переднюю ступень троллейбуса, взвизгнул и упал. Его отнесли в ближайшую ветклинику, но было уже поздно. По предварительному заключению, Вайт погиб от удара током. КП-Новосибирск поговорила с экспертами и выяснила, почему могла погибнуть собака и может ли поездка в троллейбусе стать смертельной для человека.

«ВСЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ ИЗ-ЗА МОКРЫХ ЛАП И АСФАЛЬТА»

- Самая распространенная неполадка в любой электрической системе — это когда сам корпус системы оказывается под напряжением. Например, в корпусе троллейбуса повредилась изоляция, и он стал пропускать ток. И если мы одной рукой возьмемся за корпус, а ногой наступим на что-то металлическое, то есть заземленное, то через нас этот ток пройдет, - рассказал КП-Новосибирск Илья Орлов, старший преподаватель физфака НГУ.

- Собака-поводырь поставила передние лапы на ступеньку автобуса, а другие были на асфальте. Никаких металлических предметов рядом не было. Она все равно могла стать проводником?

- Да, если асфальт и лапы были мокрые. Вода – хороший проводник тока (Вспомним истории, когда кто-то роняет в ванную телефон или фен, из-за чего случается ЧП). То есть собака поставила мокрые лапы на металлический предмет с током, он прошел через нее и вышел в землю.

- А человека в троллейбусе током убить может?

- Все зависит от обуви. Если у нее резиновая подошва, то ничего страшного не будет. Если нет, то током может ударить и довольно сильно, убить, конечно, нет, масса тела человека больше, чем у собаки.

ПЕДАЛЬ ТУТ НЕ ПРИЧЕМ?

В департаменте транспорта и дорожного движения мэрии города Новосибирска также поделились предположением, почему могла погибнуть собака. Но для начала представим, как работает троллейбус. Он работает от электричества (через те самые «рога»), чтобы отключить его от электричества, водитель жмет тормоз. Но в этот раз что-то пошло не так. Водитель тормоз нажал, а электричество все равно просочилось в салон.

- Возможно, в момент остановки водитель удерживал троллейбус на тормозной педали при собранной силовой цепи. Произошла импульсная токоутечка, источник которой сейчас выясняют, – сообщили в мэрии Новосибирска.

То есть специалисты полагают: водитель действовал верно, и педалью не позволял идти току. Но где-то он «просочился».

- Тормозная педаль в троллейбусе удерживает и стопорит всю электроэнергию, не дает троллейбусу работать. То есть энергия в транспорт не поступает. За годы обучения и работы ни я, ни коллеги не встречали, чтобы ты жал педаль тормоза, а силовая цепь сама собиралась, - комментирует КП-Новосибрск Евгений, бывший водитель троллейбуса. По словам мужчины, позади водителя есть четыре щитка – токоприемники, которые работают по принципу предохранителя в электрощитке. Если ток идет на корпус, они автоматически его отключают. - Возможно, токоприемники были неисправны? При нормальном креплении токоудерживателей и токоприемников электричество не могло попасть на корпус троллейбуса. Скорее всего, из-за сырости или неисправности токопроводимых частей троллейбуса ток попал на корпус даже при нажатой педали. Где-то что-то проржавело или отвалилось. Троллейбус-то старый…

Кстати, Евгений говорит, что троллейбусы проверяют, но раз в неделю:

- Перед выездом каждый день никто не проверяет, если только нет заявки от водителя, что что-то не так. Так как троллейбусный парк старый, то и могут быть такие несчастные случаи,— добавил наш собеседник.

НЕ ПЕРВОЕ ЧП

К сожалению, это не первое ЧП в Новосибирске с троллейбусами. Так, зимой 2021 года в Дзержинском районе током ударило отца и 6-летнего сына в троллейбусе № 10. Они обратились за помощью в больницу.

Также зимой 2021 года произошло еще несколько случаев, когда людей сильно било током при выходе из транспорта. Одной девушке пришлось час сидеть на остановке, чтобы подождать, когда она сможет идти после полученного разряда. По всем случаям СК проводил доследственные проверки, но о результатах публично не сообщал. Мы направили следователям запрос, чтобы узнать, чем кончились дела в прошлые разы.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Два года назад в Санкт-Петербурге собака умерла на руках у ребенка, коснувшись поводком светофора. Девочка гуляла со своим питомцем и переходила дорогу. В один момент собака побежала в одну сторону, ее хозяйка в другую и поводок запутался вокруг светофорного столба. После этого животное упало и начало биться в конвульсиях. Тогда «светофор-убийцу» отключили и стали проверять. Пока шла проверка, нашлись еще пострадавшие животные на этом переходе. Все в один голос заявляли, что светофор бьет током.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber