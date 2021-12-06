В Новосибирске отца с 6-летним сыном ударило током при выходе из троллейбуса

Ребенок с отцом попали в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске при выходе из троллейбуса № 10 пострадали 6-летний ребенок и его отец. Их ударило током. Проверку случившегося проводит СК РФ по Новосибирской области.

— В СМИ выявлена публикация о том, что 5 декабря в вечернее время мужчина и его 6-летний сын получили удар током в троллейбусе № 10 в Дзержинском районе города Новосибирска. После происшествия пострадавшие обратились за медицинской помощью в больницу, — сообщили следователи.

В СК начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности пассажиров. Ответственность грозит водителю и начальнику маршрута. В данный момент в МУП «Горэлектротранспорт» проходят проверки.

Ранее КП-Новосибирск писала, что жительницу Новосибирска ударило током при выходе из троллейбуса № 23. По этому инциденту в СК также ведется проверка.

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