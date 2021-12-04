Следователи начали проверку после того, как сибирячку ударило током при выходе из троллейбуса

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи начали проверку после того, как в Новосибирске женщину ударило током при выходе из троллейбуса №23. Напомним, инцидент произошел в пятницу, 3 декабря. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях: по их словам водитель и кондуктор никак не отреагировали на произошедшее.

— Сегодня состояние пострадавшей девушки ухудшилось, и она была госпитализирована в медицинское учреждение, — сообщили в областном Следственном комитете. — По данному факту проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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