Следователи начали проверку после того, как сибирячку ударило током при выходе из троллейбуса

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следователи начали проверку после того, как в Новосибирске женщину ударило током при выходе из троллейбуса №23. Напомним, инцидент произошел в пятницу, 3 декабря. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях: по их словам водитель и кондуктор никак не отреагировали на произошедшее.
— Сегодня состояние пострадавшей девушки ухудшилось, и она была госпитализирована в медицинское учреждение, — сообщили в областном Следственном комитете. — По данному факту проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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