В Новосибирске девушку ударило током при выходе из троллейбуса. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске при выходе из троллейбуса № 23 пострадала девушка. Как рассказали в соцсетях, ее ударило током. Из-за этого сибирячка упала со ступенек на землю.

— Произошло это на остановке «Красный проспект». Кондуктор и водитель троллейбуса никак не отреагировали, а наоборот, поспешили закрыть двери и уехать с места происшествия. Девушка около часа сидела на остановке, ждала пока «отойдут» ноги, — рассказали горожане в группе «Инцидент Новосибирск».

Сейчас близкие девушки ищут свидетелей инцидента. Тех, кому что-то известно об этом, они просят позвонить по номеру — 8-953-760-24-69.

Известно также, что девушка намерена написать заявление в полицию.

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