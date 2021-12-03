В Новосибирске девушку ударило током при выходе из троллейбуса.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске при выходе из троллейбуса № 23 пострадала девушка. Как рассказали в соцсетях, ее ударило током. Из-за этого сибирячка упала со ступенек на землю.
— Произошло это на остановке «Красный проспект». Кондуктор и водитель троллейбуса никак не отреагировали, а наоборот, поспешили закрыть двери и уехать с места происшествия. Девушка около часа сидела на остановке, ждала пока «отойдут» ноги, — рассказали горожане в группе «Инцидент Новосибирск».
Сейчас близкие девушки ищут свидетелей инцидента. Тех, кому что-то известно об этом, они просят позвонить по номеру — 8-953-760-24-69.
Известно также, что девушка намерена написать заявление в полицию.
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