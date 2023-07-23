Стали известны подробности пожара под Новосибирском, где дети звали маму из горящего дома

В пожаре никто не пострадал. Фото: «АСТ-54»

В ночь на 23 июля в Бердске на улице Ушакова загорелся частный дом. Пожар попал на видео - очевидцы сняли, как дети звали свою маму, которая могла остаться в полыхающем здании.

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в пожаре никто не пострадал.

- Сообщение в пожарную охрану поступило в 22:54. Через 7 минут первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова. Горела кровля по всей площади. Около 10 минут потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение. Еще 2 часа пожарные проливали сгоревшие конструкции. В результате пожара пострадавших нет, огнем повреждена кровля дома и гараж на общей площади 172 кв.м. Всего реагировали 12 человек и 3 единицы пожарной техники, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, вечером 22 июля в Новосибирске был еще один пожар на улице Герцена. Из горящей многоэтажки спасли четырех человек и собаку.

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