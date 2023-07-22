«Мама, выходи!»: под Новосибирском загорелся частный дом, в нем может быть женщина

В Бердске загорелся частный дом. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

Вечером 22 июля под Новосибирском в городе Бердске загорелся частный дом. ЧП произошло на улице Ушакова. Очевидцы сняли это на видео.

- Мама, выходи! Мама, - кричат дети.

На кадрах также видно, что огонь охватил половину дома. Слышны хлопки.

- Дети кричат, зовут маму, слышны хлопки. Вышла они из горящего дома или нет — пока неизвестно, - сообщают подписчики группы «АСТ-54».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что на месте еще работают пожарные.

- Пожарные работают в настоящий момент. Сообщение о возгорании частного дома по улице Ушакова в городе Бердске поступило в 22:54. Информации о пострадавших пока не поступало, - рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

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