«Мама, выходи!»: под Новосибирском загорелся частный дом, в нем может быть женщина

В Бердске загорелся частный дом. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"
Вечером 22 июля под Новосибирском в городе Бердске загорелся частный дом. ЧП произошло на улице Ушакова. Очевидцы сняли это на видео.
- Мама, выходи! Мама, - кричат дети.
На кадрах также видно, что огонь охватил половину дома. Слышны хлопки.
- Дети кричат, зовут маму, слышны хлопки. Вышла они из горящего дома или нет — пока неизвестно, - сообщают подписчики группы «АСТ-54».
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что на месте еще работают пожарные.
- Пожарные работают в настоящий момент. Сообщение о возгорании частного дома по улице Ушакова в городе Бердске поступило в 22:54. Информации о пострадавших пока не поступало, - рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.
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