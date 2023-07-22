«Спасли четырех человек и собаку»: в Новосибирске загорелась квартира в многоэтажке на улице Герцена

В Новосибирске в доме на улице Герцена, 6/1 загорелась квартира на 6 этаже. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске в доме на улице Герцена, 6/1 загорелась квартира на 6 этаже. ЧП произошло вечером в субботу, 22 июля. На месте работали пожарные.

— В 21:24 стало известно о возгорании квартиры на 6-ом этаже 10-и этажного дома по улице Герцена. Сами покинули свои квартиры 20 человек, из них 3 детей. В течение 20 минут пожарные ликвидировали открытое горение, огнем повреждена квартира на предварительной площади 20 квадратных метров, — сообщили в областном МЧС.

Из горящей квартиры спасатели вынесли собаку. Фото: ГУ МЧС по НСО

В процессе тушения пожара спасатели также эвакуировали из соседних квартир четырех человек: троих взрослых и ребенка. А из горящей квартиры пожарные вывели собаку. В ЧП никто не пострадал.

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