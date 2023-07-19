Под Новосибирском 115 цыган доставили в полицию после драки с жителями СНТ

Дачник хотел договориться, в ответ мужчину ударили. Фото: предоставлено очевидцами.

После драки садоводов с цыганами полиция провела рейд в поселке Двуречье, где постоянно проживают последние. Надзорные мероприятия проходили 18 июля, сообщили в ГУ МВД России по НСО.

- Во время рейда проверяли законность нахождения на территории России, устанавливали личности, составляли дактокарты, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, 115 цыган доставили в отдел полиции №1 «Кольцово» для профилактической беседы «об ответственности за совершение преступлений и административных правонарушений, соблюдение мер эпидемиологической безопасности и общих санитарных норм». В результате было составлено 9 административных протоколов за проживание без регистрации.

В полиции также уточнили, что с начала года жители садового общества четыре раза обращались к ним с жалобами на цыган, которые живут неподалеку. В том числе из-за нарушений закона о тишине и избиениях.

- По результатам проверки будет вынесено решение в соответствии с действующим законодательством, - подытожили в МВД.

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