Разбили лицо, выдрали клок волос: новосибирские дачники подрались с цыганским табором

Перепалка дачников с жителями табора переросла в массовую драку. Фото: Предоставлено очевидцами

Под Новосибирском семья дачников пошла на конфликт с цыганским табором. В итоге двум мужчинам разбили лица, одной женщине выдрали клок волос. Противостояние между жителями садоводства и цыганами, устроившими через забор свой городок, длится уже 30 лет. Дачники хотят сделать последний конфликт итоговой точкой «разговора».

Дачник хотел договориться, в ответ мужчину ударили. Фото: Предоставлено очевидцами

ДОГОВОРЕННОСТЬ С БАРОНОМ

СНТ «Спутник» находится под Новосибирском, за Плющихинским жилмассивом. По словам местных обитателей, последние 30 лет с ними через забор соседствует цыганский табор. Он разросся только в последние годы, там появились самодельные постройки, сколоченные из фанер и досок. Садоводам трущобы не нравятся: говорят, именно их обитатели воруют зимой вещи из дачных домиков. Кто-то из активистов СНТ даже договорился с бароном, что ребята из его общины не будут ходить по улицам «Спутника», но так или иначе гости там появлялись, отчасти из-за магазинчика, который находится на территории дач.

Последний яркий скандал случился днем, как раз возле местного магазина. Как начался конфликт, рассказала дачница Ирина.

- С нашей стороны в итоге побиты Ваня и его жена. Поначалу-то они просто мирно сидели на своем участке, а мимо них пару раз прошли подростки из табора. Ваня говорит, они хамили, и он вызвался вывести их за ворота СНТ. У нас ведь договоренность с бароном, что их ребятки у нас не шастают. Кто-то из пацанов убежал вперед и позвал взрослых, - рассказала КП-Новосибирск дачница Ирина.

Возле магазина Иван увидел еще троих цыган, распивавших, со слов дачников, спиртное. Мужчина начал на них строжиться, пнул бутылку. Тут и нарисовалась толпа из 20 обитателей табора.

- Собралась толпа, Ваня говорил: «Кто старший? Я буду разговаривать со старшим». В ответ начался галдеж, Ваню ударили. Толпой накинулись на парня и на девушку - выдрали ей клок волос. Подбежал еще один парень на защиту наших, ему тоже разбили лицо. Их женщины смотрели, дети кидали камни, - описала КП-Новосибирск очевидец Ирина. - Драки могло и не быть, если бы жители табора пошли на разговор.

В ход пошли палки и камни. Фото: Предоставлено очевидцами

«ПРОСТО ХОТЕЛИ ДРАТЬСЯ»

После перепалки и нескольких ударов драка закончилась, Иван с женой сразу поехали в больницу и зафиксировали травмы. Мужчина получил сотрясение головного мозга, его жена и сосед - ушибы и ссадины. Пострадавших выписали лечиться домой, и те написали заявления местному участковому.

Позицию цыган КП-Новосибирск обозначил один из обитателей табора Иван Астахов.

- Наши ребята не хотели драться, а этот (дачник Иван. - Ред.) - хотел, - коротко описал мотивы конфликта наш собеседник.

В результате двое дачников уехали на скорой. Фото: Предоставлено очевидцами

ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА

Шумным соседством недовольны жители сразу нескольких рядом расположенных садоводств: «Спутник», «Дорожник» и «Мечтатель». Они рассказывают, что поначалу приезжие построили всего несколько домов, занимались ковкой и сортировкой мусора. С годами табор разросся, а дачники стали выступать против соседей.

- Раньше у нас не было краж зимой, а потом у многих стало что-то пропадать. За руку не ловили, но мы-то знаем, чьих рук дело, - жители яро обвиняют представителей табора в уголовно наказуемых деяниях. Но доказательств не приводят.

Женщине вырвали клок волос во время драки. Фото: Предоставлено очевидцами

Дачники называли табор самовольной застройкой и пытались выяснить у администрации, на каких основаниях здесь живут цыгане.

- Одни отписки приходят. В 2021 году мы подавали жалобу в МВД на нарушение миграционного законодательства. Там обещали найти хозяев этих самовольных построек, а после проверки не нашли нарушений миграционного законодательства. Жители табора могут регистрироваться у бабушек в Барышево, а фактически - жить на земле в этих домах. В администрации Новосибирского района отказались проводить проверку, так как там «нет сведений о лицах», которых будут проверять. Председатель нашего СНТ вообще говорит, что он этим не будет заниматься, - объяснила КП-Новосибирск Ирина. - Председатель СНТ со всем смирился, осталось только самим писать в прокуратуру. Да, может, еще дело возбудят по массовой драке, которая недавно случилась.

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