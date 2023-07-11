Полицейские проверят драку дачников и цыган в СНТ под Новосибирском

Полиция начала проверку драки. Фото: Экстренный НСК / Архив КП.

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили о проверке драки мигрантов и дачников в СНТ региона. Вечером 9 июля местные садоводы и цыгане устроили массовую потасовку — кадры схватки разлетелись по сети.

— 9 июля 2023 года в вечернее время в полицию поступило сообщение о конфликтной ситуации между гражданами. Заявлений, обращений, а также сообщений из медицинского учреждения не поступало. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в ведомстве.

Ранее местные сообщали о том, как садоводы боятся отпускать детей за пределы своих участков. Сибиряки опасаются соседства с поселением цыган и постоянно на них жалуются.

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