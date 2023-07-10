В СНТ под Новосибирском дачники подрались с цыганами, живущими по соседству

Видео драки появилось в сети. Фото: Экстренный НСК / Архив КП.

Дачники из СНТ «Спутник» в селе Барышево Новосибирской области конфликтуют с цыганами, живущими по соседству. Очередная ссора переросла в потасовку. Видео массовой драки опубликовали в Telegram-канале Экстренный НСК 10 июля.

— Местные боятся отпускать детей вне дачных участков. Люди опасаются соседства с поселением цыган. Те живут там давно и постоянно на них жалуются — вспышку кори особенно простить не могут, — указано в посте канала.

Известно, что еще в июне цыганский барон запретил «своим» заходить в СНТ. Однако стычки с садовниками почему-то не прекратились.

На видео не разобрать слов — смешались крики дерущихся. Что спровоцировало массовую драку, неизвестно.

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