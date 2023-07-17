Бурятские спасатели приостановили поиски туристки из Новосибирска, пропавшей на сплаве

Девушку все еще не нашли. Фото: соцсети/ГУ МЧС России Республики Бурятии/предоставлено компанией Sibraft.

В Бурятии приостановили поиски новосибирской туристки Елены Романовой, пропавшей во время экстремального сплава по реке Снежной. ЧП случилось еще 6 июля: тогда 8 человек перевернулись на катамаранах. Троих нашли в тот же день, еще четверых — на следующий. О Елене, последней из группы, все еще нет вестей.

— Спасатели отработали предполагаемый туристический маршрут, по которому сплавлялась группа, и поиск результатов не дал, — сообщил КП-Новосибирск начальник пресс-службы МЧС Бурятии Никита Сергеевич.

Дальнейшие поисковые действия зависят от наличия новой информации о туристке. Поиски могут возобновить, если сотрудники получат новую информацию от очевидцев или участников тургруппы. Сейчас, говорят спасатели, планов на возобновление поисков нет.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что родные сибирячки наняли частный вертолет для ее поисков.

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