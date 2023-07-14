За неделю в Новосибирской области зарегистрировали 14 новых случаев клещевого энцефалита

За неделю диагноз клещевой энцефалит поставили 14 сибирякам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю, с 5 по 11 июля, с присасыванием клещей обратились в больницы 917 жителей Новосибирской области. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

С начала сезона 8 307 кровопийц проверили на наличие возбудителей клещевой энцефалит, из которых 151 (1,8%) дали положительный результат.

– Только за минувшую неделю диагноз клещевой энцефалит поставили 14 жителям региона, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Он был подтвержден лабораторно.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что с начала эпидсезона клещевой энцефалит диагностировали у 82 новосибирцев (в 2022 году за аналогичный период пострадали 79 человек). На боррелиоз исследовали 8 345 клещей, 2 890 (34,6%) из них оказались положительными.

Напомним, чаще всего кровопийцы нападают там, где есть деревья – парки и леса. На минувшей неделе наибольшее количество пострадавших от клещей зарегистрировали в Новосибирском районе, Искитимском и Мошковском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Провел в коме 8 месяцев»: новосибирец умер после укуса клеща, которого даже не заметил

Новосибирец умер после укуса клеща, которого даже не заметил (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber