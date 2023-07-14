За неделю в Новосибирской области зарегистрировали 14 новых случаев клещевого энцефалита

За неделю диагноз клещевой энцефалит поставили 14 сибирякам.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За неделю, с 5 по 11 июля, с присасыванием клещей обратились в больницы 917 жителей Новосибирской области. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.
С начала сезона 8 307 кровопийц проверили на наличие возбудителей клещевой энцефалит, из которых 151 (1,8%) дали положительный результат.
– Только за минувшую неделю диагноз клещевой энцефалит поставили 14 жителям региона, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Он был подтвержден лабораторно.
В Роспотребнадзоре также уточнили, что с начала эпидсезона клещевой энцефалит диагностировали у 82 новосибирцев (в 2022 году за аналогичный период пострадали 79 человек). На боррелиоз исследовали 8 345 клещей, 2 890 (34,6%) из них оказались положительными.
Напомним, чаще всего кровопийцы нападают там, где есть деревья – парки и леса. На минувшей неделе наибольшее количество пострадавших от клещей зарегистрировали в Новосибирском районе, Искитимском и Мошковском.
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