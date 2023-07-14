Роспотребнадзор назвал районы Новосибирской области, где чаще всего нападают клещи

Клещи атакуют Новосибирский район. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала эпидемического сезона в больницы с присасыванием клещей обратились 13 864 жителей Новосибирской области. 917 из них – за неделю с 5 по 11 июля, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

– На минувшей неделе наибольшее количество пострадавших от клещей зарегистрировано в Новосибирском районе – 118 человек, далее следует Искитимский район – 113, Мошковский – 87. В Новосибирске лидирует Советский район – 61 случай, Заельцовский на втором месте (26), замыкает тройку Калининский (24), – рассказали в надзорном ведомстве.

Чаще всего клещей цепляли там, где есть деревья – парки и леса.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что с начала сезона 8 307 клещей проверили на клещевой энцефалит, из которых 151 (1,8%) дали положительный результат; на боррелиоз – 8 345 клещей, из которых положительные – 2 890 (34,6%).

С начала эпидсезона диагноз «клещевой вирусный энцефалит» лабораторно подтвердили 82 новосибирцам (в 2022 году за аналогичный период - 79 человек).

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