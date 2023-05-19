«Провел в коме 8 месяцев»: новосибирец умер после укуса клеща, которого даже не заметил

Игорь Паньков умер в 46 лет. Фото: личный архив ПАНЬКОВЫХ.

46-летний риелтор Игорь Паньков всю жизнь боялся, что его укусит клещ: за несколько недель до трагедии оформил страховку, дважды обработал свою дачу противоклещевыми веществами.

- Я даже смеялась над мужем, мол, зачем это надо, - поделилась с КП-Новосибирск Юлия, вдова Игоря. - Но супруг настоял: он был очень осторожным в этом плане. Однажды не пошли на шашлыки в то место, где могли быть клещи, хотя нас звали. В общем, он как чувствовал, что придет беда из-за этого...

Несмотря на все меры предосторожности, летом 2020 года мужчину укусил клещ. И в итоге он умер. Родные рассказали его трагичную историю, чтобы кто-то задумался о прививке и был внимателен к определенным симптомам. Ведь семья не сразу поняла, что Игорь был укушен.

УПУСТИЛИ ВРЕМЯ

- Я предполагаю, что клещ заполз на мужа, когда он показывал продававшийся дом в Бердске. Другого варианта я не вижу: наша дача была обработана, - рассуждает Юля. - Сложность была и в том, что самого клеща на теле мужа так и не нашли - предполагаем, что было наползание (на самом деле клещ может укусить, а потом слезть с человека - см. комментарий специалиста ниже).

Симптомы у не привитого от энцефалита новосибирца проявились не сразу: в течение нескольких дней он чувствовал себя нормально, а потом резко поднялась температура. Время было ковидное, с врачами напряженка.

- Сначала у него было 38, а потом муж начал «гореть» - температура подскочила до 40, - рассказала КП-Новосибирск Юлия. - Я вызывала скорую, но бригада приехала к нам только с третьего раза.

Когда Игоря доставили в больницу, он был в очень тяжелом состоянии, начались серьезные проблемы с дыханием. Но это был не ковид.

- В тот вечер в приемном покое дежурила невролог, она сразу сказала, что это энцефалит. Мужа положили в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ, - говорит Юлия. - Но оказалось, мы уже упустили время с обращением, врачи предупредили, что шансы крайне малы.

КЛЕЩ ПЕРЕДАЛ ТРИ ИНФЕКЦИИ

Анализы сибиряка озадачили врачей:

- Оказалось, что клещ передал мужу сразу три инфекции (всего около 70 инфекций называют энцефалитом - прим.авт.). Это инфекция приморского клеща – как она могла дойти до Сибири, для докторов загадка. И две инфекции таежного клеща, тоже не особенно свойственного для Новосибирской области. Врачи сказали, что это встречается крайне редко, - рассказывает Юлия.

В сознании, но подключенный к аппарату ИВЛ, Игорь провел 3 месяца, потом он впал в кому и больше в сознание не приходил.

- Врачи делали все, что могли. Спасибо им огромное, - добавляет Юлия.

Но спасти Игоря не удалось - он провел 8 месяцев в коме и умер.

КОНКРЕТНО

Мы попросили экспертов ответить на несколько вопросов в связи с историей Игоря.

1. Действительно ли можно заразиться после наползания клеща?

- Мне не известен ни один такой случай. Эта болезнь передается только через кровь, то есть клещ обязательно должен укусить человека. А вот то, что человек мог не почувствовать, как клещ его укусил, и не увидеть его, могло случиться запросто. Когда клещ кусает, он вводит мощные анестезирующие вещества, и укуса человек не чувствует. А потом, когда клещ напивается крови, через короткое время он «отпадает». Видимо, когда у сибиряка закончился инкубационный период болезни, место укуса уже зажило и на него никто не обратил внимания, - объяснил Артем Стрельников, заместитель главного врача Клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии.

2. В течение какого времени после укуса нужно обратиться в больницу?

- Введение противоклещевого иммуноглобулина проводится не позднее четвертого дня после присасывания клеща, - пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

3. Прививка могла спасти?

- На сегодня единственная эффективная защита от клещевого энцефалита - это иммунитет, выработанный организмом после вакцинации. Вакцинация показана всем здоровым людям и детям с 3 лет, проживающим на эндемичной по клещевому энцефалиту территории, - уточнили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Важность прививок подчеркивает и Юлия Панькова:

- Мы всей семьей делали и делаем прививки, но вот Игорь не прививался. Говорил, что не хочет, чтобы в организм зараза заносилась. Может, если бы была прививка, он бы перенес болезнь легче, - говорит Юлия.

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