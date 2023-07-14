«Такого больше не повторится»: резидент новосибирского клуба извинился за конкурс с приседанием на лицо

Девушка села на лицо парня в одежде. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54 Black»

Резидент клуба «Антигламур», потрясшего общественность своими неприличными конкурсами, извинился перед новосибирцами. Видео появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Мужчина признался, что конкурс с приседанием на лицо он организовал по собственной инициативе. Это не было согласовано с руководством развлекательного заведения.

− Это была полностью моя инициатива. Больше такого не повторится никогда, − произнес резидент клуба на камеру.

В комментариях, как ни странно, многие поддержали сибиряка. Мол, люди взрослые – как хотят, так и развлекаются.

Некоторые все же осудили клуб за такие пошлости.

− Такого быть не должно в ночных заведениях. Люди туда ходят выпить, потанцевать, познакомиться и пообщаться, но никак не смотреть такого рода конкурсы. Это реально дно, − высказалась одна из местных жительниц.

Напомним, суть конкурса была в том, чтобы 10 секунд просидеть на лице парня, при этом издавая непристойные звуки. Посетительница прекрасно справилась с «задачей». Девушка была одета, а до этого другая молодая особа выполняла условия конкурса, стянув с себя штаны и нижнее белье.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber