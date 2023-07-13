Еще одна девушка села парню на лицо в новосибирском клубе «Антигламур»

Правила конкурса изменились. Фото: стоп-кадр видео АСТ-54.

В ночном клубе Новосибирска «Антигламуре» еще одна развязная особа уселась на лицо другому посетителю. На этот раз поддержки зала было поменьше. Быть может, это потому, что правила изменились.

— В клубе «Антигламур» продолжает работать хороший тамада с интересными конкурсами, — указано в посте АСТ-54, где и опубликовали ролик из клуба.

На этот раз девушка села на лицо мужчине в одежде. А рядом, на корточки, присел и тамада. На этот раз суть конкурса в том, чтобы 10 секунд просидеть на парне, при этом издавая непристойные звуки.

Судя по реакции зала, этот конкурс надоел даже любителям подобных зрелищ. А вот первый случай вызвал громкие возгласы и аплодисменты.

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