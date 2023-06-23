«Давайте поддержим Полинку бурными аплодисментами»: в ночном клубе девушка без трусов села парню на лицо ради шампанского

В ночном клубе Новосибирска девушка без трусов села парню на лицо ради шампанского. Фото: стоп-кадр "АСТ-54".

В ночь на 23 июня в новосибирском клубе «Антигламур» было жарко. Там прошел конкурс, видео с которым облетело СМИ и паблики. Поразила всех одна из участниц, оказавшаяся без комплексов. Под улюлюканье толпы она сняла с себя штаны и уселась на лицо парню.

– Давайте поддержим Полинку бурными аплодисментами, – поддбадривал на видео ведущий.

На кадрах видно, что девушка в секунду сняла себя штаны и нижнее белье. А после, не раздумывая, оседлала лицо незнакомого парня. Затем под музыку и вопли разгорячённой толпы ёрзала на лице незнакомца. Остальные участники, судя по кадрам, были в шоке от выходки Полинки.

– Думаю, хватит, наверное, – остановил вакханалию ведущий.

Видео с непристойным конкурсом возмутило новосибирцев. Они активно обсуждают пошлые кадры:

– Какие же животные, смотреть противно!

– Позор невероятный. Куда катимся, – возмущается комментаторы.

Кто-то же, напротив, поддержал Полинку:

– Да ладно вам, клуб ведь: мальчики и девочки кайфуют. Молодость все прощает, – поддержали конкурс комментаторы.

Выигрыш, за который боролась голая девушка, не впечатляет. По словам посетителей на кону стояла бутылка шампанского.

Любители потусить уверяют, что такие конкурсы не редкость в ночных заведениях. Посетители под действием алкоголя и азарта готовы на многое. Вероятно, на следующий день они жалеют о том, что натворили. Но в моменте наслаждаются происходящим.

10 лет назад в новосибирском клубе «Рок-сити» сразу 6 посетителей предстали на сцене в чем мать родила. Новосибирцы скинули с себя одежду, чтобы выиграть билеты на фестиваль. Сперва они стыдливо прикрывали интимные места. Но после просьбы ведущего открыться полностью, стесняться перестали. Парень, прикрывавший свое достоинство шляпой, убрал ее. Девушка показала зрителям грудь. А ее конкурентка выскочила из-за партнера полностью обнаженной. Тогда видео попало на YouTube. А в полиции и прокуратуре организовали проверку скандальной выходки.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Выходку Полины из «Антигламура» КП-Новосибирск прокомментировала юрист Марина Пьянкова. За случившееся девушке без комплексов грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ:

– Это мелкое хулиганство. Влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, – объяснила юрист.

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