В Новосибирске прокуратура и следователи проверят водителя, который зажал ребенка в дверях автобуса

Прокуратура и следователи проводят проверку после инцидента в автобусе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске сотрудники прокуратуры и Следственного комитета проводят проверки после инцидента в автобусе. Напомним, 11 июля в районе остановки «Семейный квартал» в Южно-Чемском микрорайоне ребенка зажало в дверях автобуса. Водитель не заметил его, когда завершал посадку пассажиров.

- Прокуратурой Кировского района Новосибирска организована проверка по информации в СМИ о происшествии в автобусе №29. Установлено, что трехлетнего ребенка зажало в дверях, но он не пострадал, - сообщили в прокуратуре. А также добавили, что будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения сотрудниками организации, осуществляющей перевозку пассажиров.

Кроме того, проверку проводят и следователи. Как сообщили в СУ СК России по Новосибирской области, зарегистрирован материал доследственной проверки по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей».

- Следователи выяснят все обстоятельства, изложенные в материале СМИ, а также проверят действия водителя автобуса на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.

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