В полиции проводят проверку после того, как в Новосибирске ребенка зажало в дверях автобуса.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Инцидент с зажатым дверями автобуса ребенком прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области. По данным ведомства, на место происшествия выезжали сотрудники полиции.
– Принято заявления от обеих сторон данного инцидента. По предварительной информации, никто в результате происшествия не пострадал, – сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что полицейские проводят проверку по факту случившегося. Устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что водитель не заметил ребенка, выходившего из салона, и закрыл дверь. А отец зажатого, якобы, чтобы привлечь внимание водителя, разбил окно автобуса детской игрушкой.
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