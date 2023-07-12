В полиции проводят проверку после того, как в Новосибирске ребенка зажало в дверях автобуса. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Инцидент с зажатым дверями автобуса ребенком прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области. По данным ведомства, на место происшествия выезжали сотрудники полиции.

– Принято заявления от обеих сторон данного инцидента. По предварительной информации, никто в результате происшествия не пострадал, – сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что полицейские проводят проверку по факту случившегося. Устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что водитель не заметил ребенка, выходившего из салона, и закрыл дверь. А отец зажатого, якобы, чтобы привлечь внимание водителя, разбил окно автобуса детской игрушкой.

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