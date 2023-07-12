В Новосибирске ребенка зажало в дверях автобуса.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске в районе остановки «Семейный квартал» в Южно-Чемском микрорайоне. ребенка зажало в дверях автобуса. По словам очевидцев, родители обвинили в случившемся водителя общественного транспорта.
– Водитель высаживал пассажиров. Он не с=заметил выходившего последним ребёнка и закрыл двери. Родители зажатого ребёнка бросились звать водителя и просить открыть дверь, но реакции не последовало, – рассказали в паблике «Инцидент Новосибирск».
По словам очевидцев, не дождавшись реакции, отец ребенка разбил окно автобуса детской игрушкой. Сделал это, говорят горожане, чтобы привлечь внимание.
После этого между родителями зажатого ребенка и водителем автобуса произошел конфликт. А очевидцы вызвали на место полицию.
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