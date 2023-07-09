В Бурятии приостановлены поиски новосибирской туристки, пропавшей при крушении катамарана

В Бурятии приостановили поиски новосибирской туристки, пропавшей во время крушения катамаранов на реке Снежная. Фото: МЧС России

В Бурятии приостановили поиски новосибирской туристки, пропавшей во время крушения катамаранов на реке Снежная. Напомним, ЧП случилось 6 июля: она и еще 7 туристов сплавлялись по реке, когда их катамараны перевернулись. Троих человек спасатели смогли обнаружить в тот же день, еще четверых нашли на следующий. Последняя из группы девушка — Елена Романова — до сих пор остается не найденной.

— 9 июля вертолетом Ми-8 МЧС России было обследовано 150 километров акватории озера Байкал и береговой линии реки Снежная. Наземной группировкой спасателей с применением аэролодки обследовано 14 километров реки и прибрежной территории в местности Теплые Озера. Поиск результатов не дал. В связи с наступлением темного времени суток работы приостановлены, — сообщили в МЧС по Республике Бурятия.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что родные Елены наняли частный вертолет для ее поисков.

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