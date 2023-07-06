«Разбита губа, ноги в синяках»: финалистка конкурса «Мисс Сибирь-2016» показала, что с ней сделал таксист-мигрант

Таксист-мигрант разбил женщине губу. Фото: предоставлено Викторией

Финалистка конкурса «Мисс Сибирь-2016» показала, что с ней сделал таксист-мигрант. Напомним, что ЧП произошло в ночь на 11 июня. Виктория Головко возвращалась домой на такси из кафе, где праздновала день рождения. С ее слов, когда авто остановилось возле подъезда женщины, водитель перелез на заднее сидение и напал на сибирячку. Виктория пыталась кричать, сопротивляться, но водитель закрывал ей рот.

- В итоге он разбил мне губу. Так же я проходила судмедэкспертизу и у меня все ноги в синяках, - рассказала КП-Новосибирск Виктория Головко, пострадавшая и показала фото.

На 24-летнего таксиста-мигранта завели уголовное дело по статье покушение на изнасилование. Его взяли под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я кричала, а он сидел у меня на коленях»: в Новосибирске финалистка конкурса красоты обвиняет таксиста в попытке изнасилования

В Новосибирске финалистка конкурса красоты обвиняет таксиста в попытке изнасилования (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер