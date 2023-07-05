«Я кричала, а он сидел у меня на коленях»: в Новосибирске финалистка конкурса красоты обвиняет таксиста в попытке изнасилования

Виктория возвращалась домой с дня рождения. Фото: Мария ЛЕНЦ/предоставлено Викторией

В Новосибирске финалистка конкурса красоты «Миссис Сибирь — 2016» 47-летняя Виктория Головко (Данные женщины публикуем с ее разрешения - ред.) обвиняет водителя такси в попытке изнасилования. Инцидент произошел в ночь на 11 июня, когда женщина отмечала свой день рождения в центре города. Но огласке эту историю она предала только сейчас.

- Я была с мужем в центре города, отмечали мой день рождения в кафе. У супруга ещё были дела, он вызвал мне такси, и когда машина подъехала, посадил в нее. Во время поездки все было нормально, но когда мы подъехали к дому, таксист набросился на меня, буквально перелез с водительского сидения на заднее пассажирское, - рассказала КП-Новосибирск Виктория Головко, финалистка конкурса.

По словам женщины, водитель порвал на ней платье, лифчик.

- Я кричала, а он сидел у меня на коленях и говорил: «Я чуть-чуть». Меня спасло то, что сзади подъехала другая машина. Он ее увидел и перелез обратно на водительское место. Я выбежала из машины и побежала к подъезду, боялась, что он будет меня догонять, - рассказала КП-Новосибирск женщина. – Водитель разбил мне губу, пока затыкал рот.

Только дома к Виктории пришло осознание, что с ней только что произошло. Спустя пару дней она написала заявление в полицию.

- Пришла в отдел позже из-за праздников. Меня сразу отправили на судмедэкспертизу. У меня разбита губа и синяки на ногах. Следователи возбудили уголовное дело и водителя этого поймали. У нас уже была очная ставка и его заключили под стражу, - говорит финалистка конкурса.

Виктория возмущена случившемся. Она всегда ездила на такси, и все было хорошо.

- Как мне теперь отправлять дочку на такси? А ведь она ребенок, ничего не сможет сделать. Мы 90-е пережили, никогда такого не было! А тут в 21 веке, где все под камерами, - возмущается Виктория.

В региональном СК подтвердили факт возбуждения уголовного дела.

- Возбуждено уголовное дело по статье покушение на изнасилование. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в ведомстве.

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