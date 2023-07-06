В Новосибирске арестовали таксиста-мигранта за попытку изнасилования «Миссис Сибирь - 2016»

Шокирующая история произошла в ночь на 11 июня. Фото: Мария ЛЕНЦ / предоставлено Викторией

Таксиста-мигранта, который попытался изнасиловать «Миссис Сибирь − 2016» Викторию Головко, арестовали в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск сообщили в СУ СК РФ по региону.

Шокирующая история произошла в ночь на 11 июня. Виктория вместе с мужем отмечала свой день рождения в кафе в центре города. По завершении праздника супруг вызвал сибирячке такси, а сам отправился по делам.

Виктория села в машину, за рулем сидел иностранный гражданин. Когда авто остановилось у ее дома, водитель внезапно набросился на пассажирку.

− Я кричала, а он сидел у меня на коленях и говорил: «Я чуть-чуть». Меня спасло то, что сзади подъехала другая машина. Он ее увидел и перелез обратно на водительское место, − рассказала КП-Новосибирск «Миссис Сибирь − 2016». – Водитель разбил мне губу, пока затыкал рот.

Через несколько дней Виктория написала заявление в полицию, ей выдали направление на прохождение судмедэкспертизы. По факту покушения на изнасилование возбудили уголовное дело.

− По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, − заявили в Следкоме.

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